"MİRİN DOĞRU TERCİH!"

NICOLAS ISIMAT-MIRIN KİMDİR?

Bein Sports sunucusu ve yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan transfer ettiği İsimat-Mirin ile ilgili görüşlerini açıkladı.Ünlü yorumcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki savunmacıya tam not verirken, "İsimat-Mirin doğru tercih" dedi.Onay, ilk yorumunda büyük takım stoperinin nasıl oynaması gerektiğine değiinirken, "Büyük takım stoperi arkasında 50-60 metre alan bırakarak oynamayı bilecek. Gömülü-derin savunma oynayan takımlarda çok başarılı olan stoperlerin performansı oyunu rakip yarı sahada oynayan bir takım için referans olmaz." dedi.Bir diğer değerlendirmesinde ise Mirin için "Atletik ve güçlü" yorumunda bulunan ünlü yorumcu, "Bu nedenle Isimat-Mirin doğru tercih. Cocu, Scwaab-Mirin 2'lisini oynatıyordu. Van Bommel, daha iyi top kullandığı için Viergever'i tercih etti ve İsimat-Mirin'i kullanmadı. Atletik ve güçlü bir oyuncudur. Yüksek toplarda iyidir." diyerek görüşlerini aktardı.Nicolas Isimat-Mirin 15 Kasım 1991'de Fransa'da dünyaya gelmiştir. Sağ ayağını kullanan oyuncu, stoper mevkisinde oynamaktadır. 1,89 boyundaki oyuncu, futbola Fransa'da INF Clairefontaine Jugend futbol akademisinde başlamış ve daha sonra bedelsiz olarak Rennes U19 takımına geçmiştir. 27 yaşındaki oyuncu sırasıyla, Valenciennes, Monaco, PSV Eindhoven formaları giymiştir. Sağ bek pozisyonunda da oynayabilen Isimat-Mirin'in güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro. PSV Eindhoven'da oynayan Isimat-Mirin'in sözleşmesi 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunmaktadır.