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Güntekin Onay: "Terim'in neden Terim olduğunu gördük"

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın ardından Güntekin Onay ve Bülent Korkmaz değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Güntekin Onay: 'Terim'in neden Terim olduğunu gördük'
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29 Nisan 2018 23:04
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın ardından Güntekin Onay ve Bülent Korkmaz değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında son ana kadar çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Onay, "Galatasaray hak ederek, mücadele ederek kazandı. Fatih Terim'in neden Fatih Terim olduğunu ligin 2. yarısında gördük" dedi.

Bülent Korkmaz: "Teknik direktörler kaderi belirler, kazananı ya da kaybedeni belirler. Terim, bugün Galatasaray'a maçı kazandırdı. Şenol Güneş ise yanlış oyuncu tercihleri ile maçı kaybettirdi. Galatasaray bugün yürek koyarak kazandı" ifadelerini kullandı.

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