Güntekin Onay: "Tek çıkış yolu, 1 aylık kamp"

Futbola geri dönüş ile ilgili tartışmalar devam ederken, Güntekin Onay kendi önerisini dile getirdi.

Haber; Sporx.com
Güntekin Onay: 'Tek çıkış yolu, 1 aylık kamp'
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12 Mayıs 2020 20:05
Güntekin Onay, beIN Sports ekranlarında futbola güvenli bir şekilde geri dönüş ile ilgili önerisini dile getirdi.

Onay, tüm takıma test yapıldıktan sonra 1 aylık kampa alınmaları gerektiğini söylerken, "Bence tek bir çıkış yolu var güvenli bir şekilde futbol oynatabilmek için. Oyuncular, teknik adamlar, malzemeci, aşçı, doktor, bütün kulüp personeline test yaparsınız. Kaç kişiler, 40 mı, bu 40 kişiye test yaparsınız. Hepsi negatif çıkacak, hiçbirinde virüs olmayacak. Bu 40 kişi, izole bir şekilde, dış dünyayla bağı kesilmiş şekilde, 1 ay kamp hayatı yaşarlar. 40 tane negatif vakayı bir araya koyarsınız. Aynı şekilde diğer kulüpler de uygular. Burada tek sorun, seyahat. Yakın yerlere otobüsle gideceksin bu kafileyle. Uzak yerlere de özel uçakla gideceksin. Başka çaresi, güvenli çıkış yolu yok." ifadelerini kullandı.



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