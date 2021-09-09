Güntekin Onay: 'Şenol Güneş ile yollar ayrılmalı!'

A Milli Takım'ın 6-1'lik Hollanda hezimeti sonrası teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili çarpıcı yorumlar geldi.



Hürriyet Gazetesi yazarlarından Güntekin Onay ; Şenol Güneş ile yolların ayrılması gerektiğini savundu.



"ÜÇÜNCÜ SEZONLARDA TRAVMA!"



Güntekin Onay, "Avrupa Şampiyonası'ndaki kötü futbol kaldığı yerden devam ediyor. Dağınık, inançsız, moralsiz ve özgüvensiz takım görüntüsü Amsterdam'da hezimete neden oldu. Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynayan futbolculardan kurulu harika bir jenerasyon yakalamıştık. Her pozisyon için alternatifli, genç ve yetenekli bir kadro. Ne oldu da bu takım bu hale geldi? Şenol Güneş'in kariyerine baktığımız zaman işler kötü giderken düzeltme konusunda hep sorun yaşadı. Moral ve özgüven kaybı yaşadığı zaman onu tekrar kazanamadı. Şu anda da aynı problemle yüzleşiyor. Değerli ve deneyimli bir futbol adamı ama baskıyı kaldırma ve bunu lehine çevirme karakteristiği yok. Benzer travmaları Beşiktaş, Trabzon'daki üçüncü sezonlarında yaşadı. Ne yazık ki Şenol hoca ile teşekkür edip yolların ayrılma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.



"BU TEKNİK KADRO YAPAMAZ!"



Şenol Güneş'in performansını eleştiren Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke ise şu ifadeleri kullandı:



"Teknik kadromuz zayıf. Geliştirileceği söylendi ama hiçbir hamle yapılmadı. Şenol Güneş çok hızlı ve anlaşılmaz konuşuyor, bir planı olup olmadığını da hissedemiyoruz. Ben bu altın jenerasyonumuzu bu teknik kadronun ileriye taşıyabileceğine inanmıyorum. 24 takımlı Avrupa Şampiyonası'na katılmak bizim seviyemizde bir futbol ülkesi için zafer kabul edilemez."



