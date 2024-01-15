Güntekin Onay: ''Michael Jordan bu etkiyi yaratmamıştır''

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Hürriyet Spor Yazarı Güntekin Onay, maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Fred'in Gaziantep FK karşılaşmasındaki performansına değinerek Brezilyalı oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulundu.
''MICHAEL JORDAN BİLE BU ETKİYİ YARATMAMIŞTIR''
Güntekin Onay yaptığı yorumda, ''Fenerbahçe'nin belki de ligin en önemli oyuncusu Fred. Bir futbolcu varken değerini bilirsiniz, yok iken değerini anlarsınız. Fred ile Fenerbahçe 20 maça çıkmış hepsini kazanmış. Fred'siz 12 maça çıkmış Fenerbahçe. 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet...'' ifadelerini kullandı.
Değerlendirmesine devam eden Onay, ''Hem savunma hem hücumda var. Fred'in varlığının çok şey kattığı gerçeğini ortaya koyan bir tablo. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Michael Jordan bile bu etkiyi yaratmamıştır Chicago'da.'' sözlerini sarf etti.
Hürriyet Spor Yazarı Güntekin Onay, maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Fred'in Gaziantep FK karşılaşmasındaki performansına değinerek Brezilyalı oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulundu.
''MICHAEL JORDAN BİLE BU ETKİYİ YARATMAMIŞTIR''
Güntekin Onay yaptığı yorumda, ''Fenerbahçe'nin belki de ligin en önemli oyuncusu Fred. Bir futbolcu varken değerini bilirsiniz, yok iken değerini anlarsınız. Fred ile Fenerbahçe 20 maça çıkmış hepsini kazanmış. Fred'siz 12 maça çıkmış Fenerbahçe. 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet...'' ifadelerini kullandı.
Değerlendirmesine devam eden Onay, ''Hem savunma hem hücumda var. Fred'in varlığının çok şey kattığı gerçeğini ortaya koyan bir tablo. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Michael Jordan bile bu etkiyi yaratmamıştır Chicago'da.'' sözlerini sarf etti.