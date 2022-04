Güntekin Onay: 'Larin, Will Smith'e özenince...'

Süper Lig'de 31. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Hürriyet yazarı Güntekin Onay karşılaşmayı kaleme aldı. Yazının tamamını yazanın sonunda yer alan kaynaktan okuyabilirsiniz.



İşte Güntekin Onay'ın yazısı;



Trabzonspor golü buldu. 1-0'ın ardından maç boyunca hemen hemen olumlu hiçbir şey yapmayan Batshuayi penaltıyı da kaçırdı ve bu kadar baskılı, coşkulu, tempolu oynayan Beşiktaş, aradığı gole yine ulaşamadı.



LARiN, WiLL SMiTH'E ÖZENiNCE



Siyah beyazlılar adına sahanın en iyi iki 2 ismi olan Ghezzal ve Rosier işbirliği ile Fransız futbolcu beraberlik sayısını getirdi. Momentum tekrar Beşiktaş'a dönmüşken Will Smith'e özenen Larin'in affedilmeyecek hareketi yüzünden 1 kişi eksik kalan siyah beyazlı ekip beraberliğe razı olmak durumunda kaldı.



8+3 kuralı daha ilk günden Valerien Ismael'i zorlayan faktörlerin başında geldi. Çünkü Beşiktaş'ın fark yaratacak, kaliteyi artıracak 3 tane yerli oyuncusu yok. Siyah beyazlılar dün çok güçlü bir rakibe karşı deplasmanda gelecek için umut veren bir mücadele ve futbol ortaya koydu. Trabzon ise artık pozitif futbola yönelmeli. Şampiyonluk çok yakın ve lider artık keyif vermeli. Bir not da kaleci ersin için: Genç file bekçisi ne yazık ki gelişmiyor, ilerlemiyor. İki sezon öncesiyle kıyasladığımız zaman hiç aşama kaydetmedi. (Hürriyet)





İLGİLİ VİDEO