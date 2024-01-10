Güntekin Onay: ''Kusursuz bir performans''

Hürriyet Spor Yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Rizespor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetini değerlendirdi.
İşte Güntekin Onay'ın o yazısı;
''Yeni teknik direktör Fernando Santos'un tribünde oturması dahi Beşiktaşlı oyuncuların silkinmesi ve kendilerine çeki düzen vermesi için yeterli oldu. Her şeyden önce sahada çok disiplinli bir siyah beyazlı takım vardı. Formayı gerçek anlamda hak eden, sorumluluk sahibi bir oyuncu grubunun varlığı bu oyunu ve skoru getirdi.
''KUSURSUZ OYNADILAR''
Bu sezon ilk kez 11'de oynayan Tayyip Talha Sanuç ve yanında oynayan Bakhtiyar Zaynutdinov arkalarında kaleci Mert Günok, kusursuz oynadı. 19 yaşındaki Demir Ege Tıknaz, oyun zekası ve tekniği ile bu formayı hakettiğini gösterdi. Amir Hadziahmetovic, 8 numara pozisyonda çok daha verimli. Milot Rashica da hem savunmada hem de hücumda faydalıydı.
''SEMİH, AGUERO GİBİ''
18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, dün 2 gol 1 asistle yıldızlaştı. Yaşına göre çok kuvvetli. Stili Sergio Agüero'yu andırıyor. Sergio Agüero 18 yaşındayken Atletico Madrid'de bu kadar etkili ve güçlü değildi. Semih Kılıçsoy, 14-15 yaşından beri takip ettiğim bir oyuncu. Her zaman gole çok yakındı. Demir Ege Tıknaz da biraz daha kuvvetlenince harika bir orta saha oyuncusu olacak. Alkışlar bu iki genç oyuncuya.''
İşte Güntekin Onay'ın o yazısı;
''Yeni teknik direktör Fernando Santos'un tribünde oturması dahi Beşiktaşlı oyuncuların silkinmesi ve kendilerine çeki düzen vermesi için yeterli oldu. Her şeyden önce sahada çok disiplinli bir siyah beyazlı takım vardı. Formayı gerçek anlamda hak eden, sorumluluk sahibi bir oyuncu grubunun varlığı bu oyunu ve skoru getirdi.
''KUSURSUZ OYNADILAR''
Bu sezon ilk kez 11'de oynayan Tayyip Talha Sanuç ve yanında oynayan Bakhtiyar Zaynutdinov arkalarında kaleci Mert Günok, kusursuz oynadı. 19 yaşındaki Demir Ege Tıknaz, oyun zekası ve tekniği ile bu formayı hakettiğini gösterdi. Amir Hadziahmetovic, 8 numara pozisyonda çok daha verimli. Milot Rashica da hem savunmada hem de hücumda faydalıydı.
''SEMİH, AGUERO GİBİ''
18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, dün 2 gol 1 asistle yıldızlaştı. Yaşına göre çok kuvvetli. Stili Sergio Agüero'yu andırıyor. Sergio Agüero 18 yaşındayken Atletico Madrid'de bu kadar etkili ve güçlü değildi. Semih Kılıçsoy, 14-15 yaşından beri takip ettiğim bir oyuncu. Her zaman gole çok yakındı. Demir Ege Tıknaz da biraz daha kuvvetlenince harika bir orta saha oyuncusu olacak. Alkışlar bu iki genç oyuncuya.''
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU