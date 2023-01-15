Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yenerek üçte üç yaptı ve Şenol Güneş öğrencileriyle rahat bir nefes aldı. Hürriyet yazarı Güntekin Onay mücadeleyi kaleme aldı. İşte Güntekin Onay'ın bugünkü yazısı...



Konya bu ligin en zor deplasmanlarından biri ve Beşiktaş dün Mert Günok'un henüz ilk dakika dolmadan topu ayağının altından kaçırmasıyla maça adeta 1-0 yenik başladı. Saiss, Tayyip Talha ve Welinton'u birlikte kadroda görünce "Acaba Beşiktaş, 3'lü savunma kurgusuyla 3-4-3 mü oynuyor?" diye düşündük ancak Faslı stoper orta alanda savunma hattının önünde görev yaptı.



"SAISS KUSURSUZ OYNADI"



Şenol Güneş ikinci yarıda kendisini stopere çekerken, Saiss'in her 2 bölgede de kusursuza yakın oynadığını gördük. İlk yarıda topa sahip olan fakat rakip ceza alanında etkili olamayan Beşiktaş, ikinci devrede İlhan Palut'un Muhammet'i çıkarıp orta sahayı kalabalıklaştırmasıyla oyunun kontrolünü de Konyaspor'a kaptırdı.



"DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ"



Şenol Güneş'in Welinton'u çıkarıp Tayfur'u sağ öne; Saiss'i de stopere çeken hamlesi dengeleri değiştirdi. Dağınık bir oyun ortaya koyan Redmond'un yerine giren N'Koudou da gününde olunca siyah beyazlılar pozisyonlar buldu. Ancak Beşiktaş risk aldığı bölümlerde takım boyu çok uzun olduğu için Konyaspor'a geniş alanlar bıraktı ve kalesinde büyük tehlikeler yaşadı. Son solukta kazanılan bir maç olsa da Beşiktaş'ın alan daraltmayı ve takım boyunu kısaltmayı öğrenmesi şart. Dün Saiss ve Gedson Fernandes çok iyi futbol sergilediler. Konyaspor ise özellikle 1-1 iken yakaladığı fırsatları kullanamadı ve kazanacağı bir maçtan puansız ayrıldı.



