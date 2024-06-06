Güntekin Onay'dan van Bronckhorst yorumu

Beşiktaş, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un teknik direktörlük görevine getirdiğini açıkladı.
Yaşananların ardından beIN Sports yorumcularından Güntekin Onay, Giovanni van Bronckhorst'u değerlendirdi.
Güntekin Onay'ın yorumları şu şekilde:
"Giovanni van Bronckhorst'un teknik adamlık kariyeri çok uzun yıllara dayanan bir isim değil zaten 49 yaşında. Futbolculuğu da çok parlak özellikle Barcelona'daki, Arsenal'deki dönemleri çok iyiydi. Büyük teknik adamlarla, önemli teknik adamlarla çalıştı. Genel anlamda rakibe göre oyun seçebilen bir teknik adam..."
Yaşananların ardından beIN Sports yorumcularından Güntekin Onay, Giovanni van Bronckhorst'u değerlendirdi.
Güntekin Onay'ın yorumları şu şekilde:
"Giovanni van Bronckhorst'un teknik adamlık kariyeri çok uzun yıllara dayanan bir isim değil zaten 49 yaşında. Futbolculuğu da çok parlak özellikle Barcelona'daki, Arsenal'deki dönemleri çok iyiydi. Büyük teknik adamlarla, önemli teknik adamlarla çalıştı. Genel anlamda rakibe göre oyun seçebilen bir teknik adam..."