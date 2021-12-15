Güntekin Onay'dan Pereira için Klopp örneği

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Güntekin Onay, Fenerbahçe'de kaderi merak edilen Vitor Pereira ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"Fenerbahçe, Gaziantep'ten mağlup döndü ve doğal olarak Pereira'nın gönderilmesi tekrar gündeme geldi. Pereira bu saatten sonra takımı hedefe taşıyabilir mi? Yönetim ne yapmalı?" sorusunu yanıtlayan Güntekin Onay şu ifadeleri kullandı:



KLOPP ÖRNEĞİNİ UNUTMAYIN



"F.Bahçe'de her hafta Pereira'nın kalıp kalmayacağı konuşuluyor. Bu hiç sağlıklı değil. Yönetim, teknik direktörünün sonuçlar ne olursa olsun bu kadar tartışılıp itibar suikastine uğramasına izin vermemeli. Pereira'ya hala inanıyorlarsa arkalarında durmalılar. Soru şu: Pereira doğru adam mı? F.Bahçe'yi hedeflerine taşıyabilir mi? Klopp da Liverpool'da ilk sezon 8'inci, sonra da 2 sezon üst üste 4'üncü oldu. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde sürekli hoca değiştirdi de sonuç ne? İstenilen başarı geldi mi? Başarı ancak doğru model, doğru insan kaynağı ve sabır ile gelir."



*Tamamını Hürriyet Gazetesi'nde bulabilirsiniz.





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