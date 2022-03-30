Güntekin Onay'dan Burak Yılmaz yorumu!

Güntekin Onay, Süper Lig'e dönmek istediği ve adı Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz'ın durumu hakkında Hürriyet'te konuştu.



İşte Güntekin Onay'ın açıklamaları;



"Burak Yılmaz son derece iyi bir profesyonel ve kendine çok iyi baktığı için 36 yaşının getirdiği handikapları yaşamıyor.



Sağlıklı ve futbol oynamak isteyen bir Burak Yılmaz'a Türkiye'de kimse "Hayır" demez. Futbol kariyerini, taraftarı olduğu Beşiktaş'ta noktalamak istemesi de doğal. Burak Yılmaz, transfer edildiği takdirde sadece saha içinde değil, tecrübesiyle saha dışında da gençlere ve takıma faydası olacaktır."





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