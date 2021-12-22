Güntekin Onay: "Bu oyun Başakşehir maçına yetmez"

Trabzonspor'un Altay'ı 2-1 yendiği maçı değerlendiren Güntekin Onay, Bordo-mavililerin oynadığı oyunun Başakşehir maçına yetmeyeceğini söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Güntekin Onay: 'Bu oyun Başakşehir maçına yetmez'
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22 Aralık 2021 11:00
Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Trabzonspor'un Altay'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Güntekin Onay yaptığı açıklamada, "Altay çok iyi mücadele ettiği ve önemli pozisyonlar yakaladığı bir maçta en azından 1 puanı fazlasıyla hak ettiği bir karşılaşmadan puansız ayrılmanın dramını yaşadı." dedi.

Oynanan oyunun Başakşehir maçı için yeterli olmadığını söyleyen Onay, "Liderliğin ve kazanma alışkanlığının getirdiği özgüven dün Trabzonspor'a 3 puanı getiren temel faktör. Ama şu bir gerçek ki bu tempo ve oyun hafta sonu Başakşehir maçında galibiyet için yetmez." ifadelerini kullandı.


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