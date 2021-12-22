Güntekin Onay: 'Bu oyun Başakşehir maçına yetmez'

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Trabzonspor'un Altay'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
Güntekin Onay yaptığı açıklamada, "Altay çok iyi mücadele ettiği ve önemli pozisyonlar yakaladığı bir maçta en azından 1 puanı fazlasıyla hak ettiği bir karşılaşmadan puansız ayrılmanın dramını yaşadı." dedi.
Oynanan oyunun Başakşehir maçı için yeterli olmadığını söyleyen Onay, "Liderliğin ve kazanma alışkanlığının getirdiği özgüven dün Trabzonspor'a 3 puanı getiren temel faktör. Ama şu bir gerçek ki bu tempo ve oyun hafta sonu Başakşehir maçında galibiyet için yetmez." ifadelerini kullandı.
Güntekin Onay yaptığı açıklamada, "Altay çok iyi mücadele ettiği ve önemli pozisyonlar yakaladığı bir maçta en azından 1 puanı fazlasıyla hak ettiği bir karşılaşmadan puansız ayrılmanın dramını yaşadı." dedi.
Oynanan oyunun Başakşehir maçı için yeterli olmadığını söyleyen Onay, "Liderliğin ve kazanma alışkanlığının getirdiği özgüven dün Trabzonspor'a 3 puanı getiren temel faktör. Ama şu bir gerçek ki bu tempo ve oyun hafta sonu Başakşehir maçında galibiyet için yetmez." ifadelerini kullandı.