Güntekin Onay: ''Bir maçta 46 faul olur mu?''

Hürriyet Spor yazarı Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi.
İşte Güntekin Onay'ın o yazısı;
''Fenerbahçe, ligde zor durumdaki rakibi karşısında oyunun büyük bölümünde zorlandı. Belli ki sarı lacivertliler böylesine sert bir rakip beklemiyordu. İlk yarıda Pendikspor'un cüretkar oyunu, özellikle de sol kanadı etkili kullanması konuk takıma gol ve pozisyonlar getirdi. İlk yarı ile ilgili bir başka detay da oyunun sürekli durmasıydı. Faullerle tam 29 kez kesilen maç sürekli sakatlanan oyuncularla da 14 dakikalık bir uzatma bölümü ortaya çıkardı. Ancak topun oyunda kalması 59 dakika gösterirken, topun oyunda kaldığı süre sadece 23 dakikaydı. Durum böyle olunca Fenerbahçe bir akışkanlık yakalayamadı. Oyuncular gerildi. Ve konsantrasyonlarını futboldan çok hakeme ve rakibe yöneltti. Bu durum da Fenerbahçe'yi olumsuz etkiledi. İlk yarıda isabetli şutu yoktu, pozisyonu yoktu.
''İKİNCİ YARI DAHA SAKİNDİ''
İkinci yarıda daha sakin kalan ve oyuna odaklanan Fenerbahçe tam anlamıyla istediği yoğun baskıyı kuramasa da, oyun üstünlüğünü eline geçirdi. Beraberliği getiren Mert Hakan'ın şık golü, Fenerbahçe'de bir doping etkisi yarattı. Welinton'un atılmasıyla Pendikspor'un 10 kişi kalması Fenerbahçe'nin tamamen rakip ceza sahası civarında oynamasını sağladı. Özellikle oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel ve Batshuayi'nin hareketli oyunları Pendikspor savunmasını sallamaya başladı. Batshuayi'nin penaltısı 87'de gelirken, konuk ekibin 9 kişi kalmasından sonra da maç resmen olmasa da fiilen bitti. Ardından da sarı lacivertliler farka koştu. Yoğun maç takviminde bu tip inişler çıkışlar olabilir. Ama yine de ligin en çok gol yiyen takımı karşısında, rakip eksik kalana kadar Fenerbahçe'nin evinde bu kadar zorlanması normal değil.
''PENDİK 29 FAUL YAPMIŞ''
Son not da hakem için... Yıllardır yazıyorum söylüyorum, Türkiye'de hakem konusundaki sorunlar ortada. Kararlar doğrudur yanlıştır, VAR hakemlerimizin kalitesi belli. Ancak bir futbol maçında 46 tane faul olmaz. Konuk ekip bunların 29'unu yapmış. Hakemlerin oyunun bu kadar durmasına müsaade etmemesi gerekiyor. 46 faulün olduğu bir maçtan güzel bir oyun çıkması mümkün değil.''
İşte Güntekin Onay'ın o yazısı;
''Fenerbahçe, ligde zor durumdaki rakibi karşısında oyunun büyük bölümünde zorlandı. Belli ki sarı lacivertliler böylesine sert bir rakip beklemiyordu. İlk yarıda Pendikspor'un cüretkar oyunu, özellikle de sol kanadı etkili kullanması konuk takıma gol ve pozisyonlar getirdi. İlk yarı ile ilgili bir başka detay da oyunun sürekli durmasıydı. Faullerle tam 29 kez kesilen maç sürekli sakatlanan oyuncularla da 14 dakikalık bir uzatma bölümü ortaya çıkardı. Ancak topun oyunda kalması 59 dakika gösterirken, topun oyunda kaldığı süre sadece 23 dakikaydı. Durum böyle olunca Fenerbahçe bir akışkanlık yakalayamadı. Oyuncular gerildi. Ve konsantrasyonlarını futboldan çok hakeme ve rakibe yöneltti. Bu durum da Fenerbahçe'yi olumsuz etkiledi. İlk yarıda isabetli şutu yoktu, pozisyonu yoktu.
''İKİNCİ YARI DAHA SAKİNDİ''
İkinci yarıda daha sakin kalan ve oyuna odaklanan Fenerbahçe tam anlamıyla istediği yoğun baskıyı kuramasa da, oyun üstünlüğünü eline geçirdi. Beraberliği getiren Mert Hakan'ın şık golü, Fenerbahçe'de bir doping etkisi yarattı. Welinton'un atılmasıyla Pendikspor'un 10 kişi kalması Fenerbahçe'nin tamamen rakip ceza sahası civarında oynamasını sağladı. Özellikle oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel ve Batshuayi'nin hareketli oyunları Pendikspor savunmasını sallamaya başladı. Batshuayi'nin penaltısı 87'de gelirken, konuk ekibin 9 kişi kalmasından sonra da maç resmen olmasa da fiilen bitti. Ardından da sarı lacivertliler farka koştu. Yoğun maç takviminde bu tip inişler çıkışlar olabilir. Ama yine de ligin en çok gol yiyen takımı karşısında, rakip eksik kalana kadar Fenerbahçe'nin evinde bu kadar zorlanması normal değil.
''PENDİK 29 FAUL YAPMIŞ''
Son not da hakem için... Yıllardır yazıyorum söylüyorum, Türkiye'de hakem konusundaki sorunlar ortada. Kararlar doğrudur yanlıştır, VAR hakemlerimizin kalitesi belli. Ancak bir futbol maçında 46 tane faul olmaz. Konuk ekip bunların 29'unu yapmış. Hakemlerin oyunun bu kadar durmasına müsaade etmemesi gerekiyor. 46 faulün olduğu bir maçtan güzel bir oyun çıkması mümkün değil.''
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