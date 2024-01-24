Güntekin Onay: ''Beşiktaş'ta tablo çok acı''

Hürriyet Spor Yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.
İşte Güntekin Onay'ın o yazısı;
''Beşiktaş, ilk yarıda kendi evinde topun arkasında bekleyen ve rakibe pres yapmayan bir anlayışla sahadaydı. Öyle ki ilk 30 dakika geçildiğinde Adana Demirspor %60'a 40 topla oynamıştı. Kendi evinde oynadığı bir maçta pres yapmamak ve rakibin insiyatifi ele almasına izin vermek tamamen Fernando Santos'un tercihiydi.
''TABLO ÇOK ACI''
Tablo o kadar acı ki geçen hafta sonu ligin en çok gol yiyen takımına gol atamayan Beşiktaş, dün ikinci yarıda 40 dakika 10 kişi oynayan kolu kanadı kırık Adana Demirspor'a gol atamadı. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir durum.
''REBIC OYUNA DAHA ÖNCE GİRMELİYDİ''
Adana Demirspor, 10 kişi kaldıktan sonra yapılan ofansif hamlelerde geç kalındı. Ante Rebic daha önce girmeliydi. Girdikten sonra da tek sorumluluk alan o idi. Ayrıca takımın seyirciyi heyecanlandıran tek oyuncusu Semih Kılıçsoy sahada kalmalıydı. Zaten hiç çıkamayan rakip karşısında gol için daha fazla risk alınmalıydı.
''OYUNUN TEK İZAHI BU''
Kadro kalitesi ve eksikler üzerinden değerlendirmek bir yere kadar. Ligde 45 gol yemiş bir Pendikspor ve 7-8 oyuncusu ayrılmış 10 kişi Adana Demirspor'a gol atamamış olmak bu durumun açıklaması değil. Fernando Santos ve ekibi sanırım Adana Demirspor'un puanına bakarak tanımadığı rakibi yanlış değerlendirmiş. Dünkü oyunun tek izahı bu olsa gerek.''
İşte Güntekin Onay'ın o yazısı;
''Beşiktaş, ilk yarıda kendi evinde topun arkasında bekleyen ve rakibe pres yapmayan bir anlayışla sahadaydı. Öyle ki ilk 30 dakika geçildiğinde Adana Demirspor %60'a 40 topla oynamıştı. Kendi evinde oynadığı bir maçta pres yapmamak ve rakibin insiyatifi ele almasına izin vermek tamamen Fernando Santos'un tercihiydi.
''TABLO ÇOK ACI''
Tablo o kadar acı ki geçen hafta sonu ligin en çok gol yiyen takımına gol atamayan Beşiktaş, dün ikinci yarıda 40 dakika 10 kişi oynayan kolu kanadı kırık Adana Demirspor'a gol atamadı. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir durum.
''REBIC OYUNA DAHA ÖNCE GİRMELİYDİ''
Adana Demirspor, 10 kişi kaldıktan sonra yapılan ofansif hamlelerde geç kalındı. Ante Rebic daha önce girmeliydi. Girdikten sonra da tek sorumluluk alan o idi. Ayrıca takımın seyirciyi heyecanlandıran tek oyuncusu Semih Kılıçsoy sahada kalmalıydı. Zaten hiç çıkamayan rakip karşısında gol için daha fazla risk alınmalıydı.
''OYUNUN TEK İZAHI BU''
Kadro kalitesi ve eksikler üzerinden değerlendirmek bir yere kadar. Ligde 45 gol yemiş bir Pendikspor ve 7-8 oyuncusu ayrılmış 10 kişi Adana Demirspor'a gol atamamış olmak bu durumun açıklaması değil. Fernando Santos ve ekibi sanırım Adana Demirspor'un puanına bakarak tanımadığı rakibi yanlış değerlendirmiş. Dünkü oyunun tek izahı bu olsa gerek.''