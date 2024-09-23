Güntekin Onay: 'Beşiktaş'ta bir yorgunluk, tutukluk vardı'

Hürriyet spor yazarı Güntekin Onay, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Eyüpspor

karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Güntekin Onay'ın o yazısı;





Dün Beşiktaş, Eyüpspor'a bu kadar pozisyon verdikten sonra kazanması kaptan Mert Günok sayesinde oldu. Van Bronckhost ve oyuncu grubu bu maçtan dersler çıkartmalı. Ancak iyi oynamadığı bir maçı da son dakika golüyle de olsa kazanması siyah beyazlılar açısından önemli.

Sezon başından bu yana Beşiktaş'ın en çok zorlandığı maç oldu. Eyüpspor'u ve Arda Turan'ı tebrik etmek gerekiyor. Taş gibi bir takım inşa etmiş. Beşiktaş deplasmanına da galibiyet için sahaya çıktılar ve oyunun her bölümünde siyah beyazlıları tehdit ettiler. Thiam'ın kale ağzından kaçırdığı net pozisyon gol olsa belki de maçı da kazanacaklardı.Dün Beşiktaş'ta bir yorgunluk, tutukluk vardı. Fiziksel olarak Rashica ve Svensson takım arkadaşlarına oranla daha diri göründüler. Buna karşın Rafa Silva, Joao Mario ve Al-Musrati'nin tempoları düşük idi.Beşiktaş, perşembe gününden itibaren yoğun bir maç takvimine girecek ve Van Bronckhorst, fiziksel yıpranmanın önüne geçecek tedbirler almak zorunda. Dün ilk yarıda daha etkili pres yapan Beşiktaş, ikinci yarıda düşüş yaşadı. Bunda Eyüpspor'un orta sahasının topu iyi kullanan oyunculardan kurulu olması da etkendi.Beşiktaş'ta dün Rashica'nın gol atması ve skora katkı vermesi değerli. Çünkü gol yollarında alternatifler artmalı, aksi takdirde gol sorunu yaşarsınız.Semih'in oyuna girdikten sonra sorumluluk alması ve rakip savunmayı zorlaması da siyah beyazlılar için değerli.Beşiktaş'ın çok güçlü bir 11'i var ancak Van Bronckhost'un yoğun maç takvimi başlamışken alternatif isimlere de yönelmesi şart.Eylül ve ekim ayları Beşiktaş için bol deplasmanlı ve güçlü takımlara karşı oynanan maçlarla geçecek.