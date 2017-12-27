EN İYİ İLK 4 ARASINDA YER ALDI

İZLANDALI YILDIZ HAZIR KITA

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Bir yandan eksik mevkiler için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, bir yandan da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuların yerine alternatif isimlerle görüşmelere hız verdi.Pogba sayesinde 8 numaralar futbolun en değerli 'kalemi' haline gelirken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 8 numaralar arasında Oğuzhan en değerli 4'üncü oyuncu konumunda.Oğuzhan'ın Hollandalı menajeri de bu durumu fırsata çevirmek için elinden geleni yapıyor, hatta Beşiktaş'ın kaptanı olduğu ama en az kazananlardan birisi olduğunun üzerinde sürekli duruyor. Başkan Fikret Orman'dan ise Oğuzhan'a sürpriz bir öneri geldi: "Beşiktaş'ın kaptanısın. Sürekli pazarlık yapan menajerini bırak, adam gibi anlaşalım. Sana bizi de seni de tatmin edecek teklif gelirse söz veriyorum, satacağım." Başkan Orman'ın, genç kaptana bu teklifi yaparken; B planını da devreye soktu.Şenol Güneş'in 3-0'lık Türkiye galibiyetinde başrol oynayan, çift yönlü oyuncuyu çok beğendiği ve olumlu rapor verdiği belirtildi. Cardiff'te forma giyen Gunnarsson'un menajeriyle bir görüşme yapılırken, şu an için resmi bir teklif sunulmadı.her şeyin Oğuzhan'ın sözleşme yenileyip, yenilememesi ile netleşeceği ifade edildi.