Günlük burç yorumları, tüm burçlar günlük yorum

Günlük burç yorumları için ihtiyacınız olan özel burç yorumları ile karşınızdayız. En özel günlük burç yorumlarını haberimizden hergün okuyabilirsiniz. Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı Burc Kelimesi Aynı zamanda Kuran-ı Kerim'de iniş sırasına göre 27. Sure'dir. Resmi kabul edilen Sure ise 85'tir. Sure'nin ilk Ayeti, "Andolsun o burçlarla dolu göğe" olarak başlar.

02 Aralık 2020 10:23
Günlük burç yorumları, tüm burçlar günlük yorum
Günlük burç yorumları ile karşınızdayız. En doğru ve düzgün burç yorumları sayesinde günlük burç yorumlarınızı okuyabilirsiniz. Burç, astronomik olarak gök kubbede yer alan 12 Takım Yıldızına verilen isimdir. Astronominin incelediği takım Yıldızlarıyla Batı Astrolojisinin hiçbir alakası yoktur. Batı astrolojisi Mevsimleri esas alarak çıkartılır. Bir insanın anne karnından çıkıp ilk nefesini aldığı anda gökyüzü konumunu gösteren şemaya Yıldız Haritası adı verilir. Astroloji Göksel olan cisimlerin İnsanla arasındaki ilişkiyi inceler fakat bilim dalı olarak kabul edilmez. Gök bilim ilmi ise Gökyüzünde bulunan Takım Yıldızlarını, Yıldızları, Göksel olan bütün cisimlerin inceleyen bilim dalıdır.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Etrafınızdaki insanların pozitif olması sizin de gün boyunca gülümsemenize sebep olacak. Bugün arkadaşlarınızın size ufak sürprizleri de olabilir, hazırlıklı olun.


BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kararsız olmanız sebebiyle birkaç planınızı iptal etmek zorunda kalabilirsiniz. Ancak iyi haber, bu durum sizin yararınıza olacak. O yüzden endişelenmenize gerek yok.


İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanlarla iletişim içinde olmanız, online bile olsa, bugün sizi çok mutlu edecektir. Hatta konuştuğunuz insanlardan birinin sizinle flört etmeye çalıştığını bile fark edebilirsiniz.




YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Partnerinizle aranızda sürtüşmeler olabilir. Bunlar da birbirinizi yanlış anlamanızdan kaynaklanıyor. Bu yüzden kendinizi doğru ifade ettiğinizden emin olmalısınız.


ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kariyerinizle ilgili konularda risk almaktan korkmamalısınız. Çevrenizdekilerin ne düşündüğü ya da ne öğüt verdiği önemli değil. İstediğinizi alın.


BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşınızın önemli konularda yanlış kararlar aldığını gözlemliyorsunuz. Ona şu anda müdahale etmemelisiniz. Ancak iş çığırından çıkarsa sizin de konuya dahil olmanız gerekebilir.


TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu sabah çok mutlu uyanmış olmalısınız. Bu huzurunuzun gün boyunca bozulmaması için canınızı sıkan insanlardan uzak durmalısınız.


AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kesinlik kazanmayan konular bu aralar canınızı sıkıyor olabilir. Biraz daha sabırlı olmaya çalışın, çok kısa süre içinde istediğiniz türden haberleri alacaksınız.


YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Önemli konulara fazla kafa yormanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz fakat yanılıyorsunuz. Çok düşünmemeye çalışmak sizin için daha iyi olacak.




OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sonradan çok utanmanıza sebep olacak bir olay yaşayabilirsiniz. Bunu olgunlukla karşılamalı ve üstünde fazla durmamalısınız.


KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çok hoşlandığınız birinin de size ilgi gösterdiğini fark edeceksiniz. Aranızdaki çekim göz ardı edilemeyecek derecede büyük. Güzel günler sizi bekliyor!


BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çok fazla tanımadığınız insanlarla özel hayatınız hakkında konuşmamalısınız. İyi niyetli olduklarından emin olamayacağınızı hatırlamalısınız.

BURÇ TARİHLERİ

1) Koç (hamel) burcu, 21 Mart-19 Nisan.
2) Boğa (sevr) burcu, 20 Nisan-20 Mayıs.
3) İkizler (cevzâ) burcu, 21 Mayıs-21 Haziran.
4) Yengeç (seretân) burcu, 22 Haziran-22 Temmuz.
5) Aslan (esed) burcu, 23 Temmuz-22 Ağustos.
6) Başak (sünbüle) burcu, 23 Ağustos-22 Eylül.
7) Terazi (mîzân) burcu 23 Eylül-23 Ekim.
8) Akrep (akrep) burcu, 24 Ekim-21 Kasım.
9) Yay (kavs) burcu, 22 Kasım-21 Aralık.
10) Oğlak (cediy) burcu, 22 Aralık-19 Ocak
11) Kova (delv) burcu 20 Ocak-18 Şubat.
12) Balık (hût) burcu, 19 Şubat-20 Mart.

Yılın her ayında güneş bu burçlardan birine girer. Güneşin Koç burcuna girmesiyle ilkbahar; Yengeç burcuna girmesiyle yaz; Terâzi burcuna girmesiyle sonbahar; Oğlak burcuna girmesiyle kış başlar.



ATEŞ BURCU, TOPRAK BURCU, HAVA BURCU, SU BURCU

Burçlar dört gruba ayrılmıştır: Ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Hangi gruba ait olduğunuzu bilerek temel kişilik özelliklerinizi ve tanıdığınız insanları daha iyi anlayabilirsiniz.

* Ateş burçları; Koç, Aslan ve Yay'dır.
* Toprak burçları; Boğa, Başak ve Oğlak'tır.
* Hava burçları; İkizler, Terazi ve Kova'dır.
* Su burçları; Yengeç, Akrep ve Balık'tır.

BURÇ NEDİR?

Burç, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesidir. Eğer doğduğunuz noktadan gökyüzüne, Güneş'e doğru hayali bir çizgi çizer ve bu çizgiyi sonsuza doğru uzatırsanız, bu çizginin bir burca ulaştığını görürsünüz. Yani doğduğunuz sırada Güneş'e doğru baktığınızda, eğer onun yoğun ışığı olmasa idi, göreceğiniz bir burç olacaktı. İşte bu gökyüzü alanı sizin burcunuzu ifade eder. Burçlar takımyıldızlardır. Horoskop olarak çizdiğimiz göksel haritada ise 360 derecelik tam daire üzerinde, yaklaşık 30'ar derecelik 12 bölümdürler.

İLK BURÇ NEDİR? KOÇ BURCU

Sıralamada Koç burcu ilk burç olarak kabul edilir. Bunun nedeni ilkbahar noktasında bulunmasıdır. Takvimimiz 4 önemli döngüyü kabul eder. Bunlardan her biri bir ekinokstur. İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ekinoksları bütün yılı 4 parçaya böler ve 3'er burcun içinde gruplandığı 4 farklı yapı ile karşılaşırız. Her 3 burç mevsimlerinin döngülerini taşır. Koç burcu 21 Mart'ta gündüz ve gecenin eşit olduğu ve günlerin uzamaya başladığı zaman başlar. Sembolik olarak günün geceyi yendiği bir zamandır. Güneş'in yaşam için çok önemli bir kaynak olduğunu düşünürsek, bunu önemsememek mümkün değil.

BURÇLAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sümerler düzenli olarak gökyüzünü gözlemlemişler ve döngüleri anlamlandırmaya ve tekrar zamanlarını tespit etmeye çalışmışlardır. Güneş'in Dünya etrafında dönüyormuş gibi görünmesi sonucu oluşan eksene biz ekliptik diyoruz. Ekliptik üzerinde araştırma yapan Sümerler bugünün temel bilgilerini o zaman atmış oldular. Kaldeliler, Sümerler'in 18 burç olarak belirlediği ekliptik üzerindeki burç alanlarını 12'ye indirmişlerdir. İlk aşamalarında sadece kral için önem taşıyan göksel döngüler, tarihin akışı içinde herhangi bir insan için de önem kazanmıştır. Önem ve önemli olanın değişim geçirdiği zaman içersinde, burçların getirdiği etkilerin anlamları da değişim geçirmiştir. Geçmişin giyotin ile yaralanması bugünün trioid ameliyatına, kılıç yarası kurşun yarasına dönüşmüştür. Ancak sembolleri bilinen temalar değişmemiştir.

Bugün doğduğunuz zaman güneşin bulunduğu pozisyon burcunuz olarak ifade edilmeye elbette devam ediyor. Geçmişin insanının geçirdiği evrim, burçların ifade alanlarını genişletmiştir. Sınav ve ödüller de biçim değiştirmiştir.



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