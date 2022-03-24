Güney Kore kazandı, Kim Min-Jae sakatlandı!

Asya Dünya Kupası Elemeri A Grubu 9. hafta maçında Günay Kore, sahasında İran ile karşılaştı.
Seoul World Cup Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Güney Kore 2-0 kazandı.
Güney Kore'ye galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Heung-Min Son ve 63. dakikada Kim Young-Gwon kaydetti.
Güney Kore'de Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae 79. dakikada sakatlanarak yerini Park Ji-Soo'ya bıraktı.
Bu sonuçla Güney Kore, 23 puanla liderliğe yükselirken, İran 22 puanla 2. sırada kaldı.
Grubun 10. hafta maçında Güney Kore, Birleşik Arap Emirliklerine konuk olacak. İran ise Lübnan'ı ağırlayacak.
Seoul World Cup Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Güney Kore 2-0 kazandı.
Güney Kore'ye galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Heung-Min Son ve 63. dakikada Kim Young-Gwon kaydetti.
Güney Kore'de Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae 79. dakikada sakatlanarak yerini Park Ji-Soo'ya bıraktı.
Bu sonuçla Güney Kore, 23 puanla liderliğe yükselirken, İran 22 puanla 2. sırada kaldı.
Grubun 10. hafta maçında Güney Kore, Birleşik Arap Emirliklerine konuk olacak. İran ise Lübnan'ı ağırlayacak.