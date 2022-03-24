Güney Kore kazandı, Kim Min-Jae sakatlandı!

Asya Dünya Kupası Elemeri A Grubu 9. hafta maçında Günay Kore, sahasında İran'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Güney Kore kazandı, Kim Min-Jae sakatlandı!
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24 Mart 2022 16:22
Asya Dünya Kupası Elemeri A Grubu 9. hafta maçında Günay Kore, sahasında İran ile karşılaştı.

Seoul World Cup Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Güney Kore 2-0 kazandı.

Güney Kore'ye galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Heung-Min Son ve 63. dakikada Kim Young-Gwon kaydetti. 

Güney Kore'de Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae 79. dakikada sakatlanarak yerini Park Ji-Soo'ya bıraktı.

Bu sonuçla Güney Kore, 23 puanla liderliğe yükselirken, İran 22 puanla 2. sırada kaldı.

Grubun 10. hafta maçında Güney Kore, Birleşik Arap Emirliklerine konuk olacak. İran ise Lübnan'ı ağırlayacak.
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