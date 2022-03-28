Güney Kore'de manşetler Kim Min-Jae!

Güney Kore basını Kim'i göklere çıkardı. Yapılan yorumlarda, "İran'ın yıldız forveti Serdar Azmoun'a geçit vermedi. Avrupalı scout ekipleri Kim'e hayran kaldı..." ifadeleri kullanıldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Güney Kore'de manşetler Kim Min-Jae!
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28 Mart 2022 10:40
Fenerbahçe'nin Güney Kore'li yıldızı Kim Minc Jae, ülkesinin basınında manşetleri süsledi. Özellikle Güney Kore'nin İran'ı 2-0 mağlup ettiği müsabaka sonrası, önemli bilgilere yer verildi.

Kore basınında yer alan bilgilere göre, Güney Kore-İran maçında Avrupa'dan birçok scout, Kim Min Jae'yi izledi. Kim maçın 2. yarısında sakatlanıp oyundan çıkmasına rağmen 60 bin kişi Kim Min Jae'yi performansı nedeniyle ayakta alkışladı. İran'ın tecrübeli forveti Serdar Azmoun'a adeta nefes aldırmadığı aktarılan Kim için, "Hızlı ayakları ve mükemmel fiziğiyle, yeteneğini birleştirdi ve Serdar Azmoun dahil olmak üzere İran forvet hattına geçit vermedi. Avrupalı futbol ajanları Kim'e hayran kaldı" yorumuna yer verildi. 

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