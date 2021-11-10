Güney Kore'de Fenerbahçe fırtınası!

Güney Koreli Kim Min-Jae'yi kadrosunda bulunduran Fenerbahçe'yi sevindiren haber geldi. Fenerbahçe'nin Güney Kore'deki yayın hakları satın alındı.

, Fotoğraf; AA
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Güney Kore'de Fenerbahçe fırtınası!
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10 Kasım 2021 09:59
Min-Jae Kim
Min-Jae Kim
Fenerbahçe
Güney Kore'de Fenerbahçe'nin maçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Güney Kore'nin dijital platformu Coupang Play, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın hakkını aldı.

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçı ile başlayan yayınlar, sezon sonuna kadar devam edecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Frankfurt maçı da Güney Kore'de naklen yayınlamıştı. 

 

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