Güney Kore'de Fenerbahçe fırtınası!

Güney Kore'de Fenerbahçe'nin maçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Güney Kore'nin dijital platformu Coupang Play, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın hakkını aldı.
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçı ile başlayan yayınlar, sezon sonuna kadar devam edecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Frankfurt maçı da Güney Kore'de naklen yayınlamıştı.
Güney Kore'nin dijital platformu Coupang Play, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın hakkını aldı.
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçı ile başlayan yayınlar, sezon sonuna kadar devam edecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Frankfurt maçı da Güney Kore'de naklen yayınlamıştı.