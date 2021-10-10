Güney Kore'de Fenerbahçe fırtınası

Yaz döneminde kadrosuna Kim Min Jae'yi transfer eden Fenerbahçe'de Güney Kore'ye açılış çalışmaları sona yaklaştı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Güney Kore'de Fenerbahçe fırtınası
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10 Ekim 2021 09:26
Güney Kore'nin bağımsız kimliğinin büyük bir sembolü olan Kore alfabesinin ilanının, Güney Kore'de bir milli bayram olması nedeniyle dün sarı-lacivertli kulüpten bir kutlama mesajı yayınlandı.

Sarı-lacivertliler, "Kore halkının bağımsız kimliğinin önemli bir sembolü olan ve bir milli bayram olarak kutlanan Kore alfabesinin ilan gününü kutluyoruz!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yakın zamanda Güney Kore'nin başkenti Seul'de futbolcu isimlerinin Korece yazıldığı Fenerbahçe formaları satışa çıkarılacak.


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