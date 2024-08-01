Güney Kore aynı kategoride iki madalya birden kazandı

Kadınlar klasik yay kategorisinde Güney Koreli Sihyeon Lim altın, Suhyeon Nam gümüş madalya kazandı. Bronz madalya ise Fransız Lisa Barbelin'in oldu.

Güney Kore aynı kategoride iki madalya birden kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı kadınlar klasik yay kategorisinde finaller yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Güney Kore'den 2 sporcu karşı karşıya geldi.

Sihyeon Lim, takım arkadaşı Suhyeon Nam'ı 7-3 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Suhyeon Nam'ın gümüş madalya elde ettiği finallerin bronz madalya mücadelesinde ise Fransız Lisa Barbelin, Güney Koreli Hunyoung Jeon'u 6-4 mağlup ederek kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.

 
 
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