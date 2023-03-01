Güney Amerika Süper Kupası, Independiente del Valle'nin!

2023 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) rövanşında Flamengo'yu penaltı atışlarıyla yenen Independiente del Valle, şampiyon oldu.



Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Brezilya ekibi Flamengo ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Ekvador temsilcisi Independiente del Valle, rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi.



İlk maçta 1-0 mağlup olan Flamengo, 90+6. dakikada Giargian de Arrascaeta'nın golüyle Maracana Stadı'nda oynanan maçı uzatmalara götürdü. Bu bölümde de skor değişmeyince şampiyonu penaltı atışları belirledi.



Seri atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Independiente del Valle, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.









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