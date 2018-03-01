  •  
    Beşiktaş'ın gözdesi imzayı atıyor! 20 milyon
  •  
    Mustafa Denizli: "Parası var ama taraftarı yok..."
  •  
    Ümit Özat'tan Ali Koç'a cevap var: "Para için..."
  •  
    Ali Koç'un Fenerbahçe için çok BÜYÜK planı!
  •  
    Aziz Yıldırım'ın seçim sonrası 10 BÜYÜK planı!

Güney Afrika'lı yıldız Pienaar futbola veda etti

Güney Afrika futbolunun en önemli oyuncuları arasında gösterilen Steven Pienaar, yeşil sahalardan emekliye ayrıldı

Kaynak: AA
Güney Afrika'lı yıldız Pienaar futbola veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2018 15:17
 Güney Afrikalı milli oyuncu Steven Pienaar, aktif futbol kariyerini noktaladı.

Kariyeri boyunca Ajax, Borussia Dortmund, Everton, Tottenham ve Sunderland gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, emeklilik kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Benni McCarthy ve Lucas Radebe ile Güney Afrika'nın en önemli futbolcuları arasında gösterilen Pienaar, milli formayla 62 maça çıkmıştı.

Pienaar, son olarak sezonun ilk yarısında ülkesinin Bidvest Wits takımında oynamıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için