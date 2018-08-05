Güney Afrika'daki Osmanlı Kriket Kulübü'nden Türkiye'ye ziyaret

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da faaliyet gösteren Osmanlı Kriket Kulübü'nün yöneticileri, takımın 136 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye'ye ziyarete geldi.Tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen, adını Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin 150 yıl önce Güney Afrika'da açtığı ilahiyat okulundan alan kulüp kafilesinde, Başkan Rydwaun Salie, Genel Sekreter Fareed Abrahams ile Mali İşler Koordinatörü Shadley Jassiem yer aldı.Genel Sekreter Abrahams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün, Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından Cape Town'da 1882'de kurulduğunu söyledi. Türkiye'de de yavaş yavaş kriket oynanmaya başlandığını kaydeden Abrahams, Ebubekir Efendi'nin bu duruma katkısı olduğunu söyledi.Ebubekir Efendi'nin doğduğu şehir olan Erzurum'a gidecek olmaktan mutluluk ve memnuniyet duyduklarını, bazı yetkililerinin kulüp yöneticilerini geçen yıl bu şehre davet ettiğini ifade eden Abrahams, öğleden sonra Erzurum'a geçeceklerini aktardı.Abrahams, sporcuların kendileriyle Türkiye'ye gelmediğini dile getirerek, "Geçen yıl Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Güney Afrika'ya gelmişti. Orada yaptığı ziyaretlerde kriket takımımızı Türkiye'ye dostluk maçı oynamaya davet etmişti. Eylülde inşallah sporcularımız Türkiye'ye gelerek bir maç yapacak." dedi.Türk insanını çok sevdiklerini, temmuz ayında Pritorya'daki büyükelçilik töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştıklarını, Erdoğan ile fotoğraf çektirdiklerini kaydeden Abrahams, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecekte daha iyi olmasını ümit ettiklerini bildirdi.Kulüp yöneticileri, ziyaret kapsamında İstanbul, Erzurum ve Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak.Osmanlı Devleti tarafından 1863 yılında Güney Afrika'daki Müslümanları eğitmek ve aralarındaki ihtilafları çözmek için gönderilen Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından 136 yıl önce kurulan kulüp, ülkede beyaz olmayanların kurduğu ilk kriket kulübü olma özelliği taşıyor.Güney Afrika'da okullar açan ve dersler veren Ebubekir Efendi, ömrünün sonuna kadar Osmanlı Devleti'ni temsilen görev yaptı. İslam'ın Güney Afrika'da yayılmasını sağlayan Ebubekir Efendi, arkasında pek çok cami ve okul bırakarak 29 Ağustos 1880'de 20 yıla yakın görev yaptığı Cape Town'da hayatını kaybetti.