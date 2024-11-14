Güney Afrika Futbol Federasyonu'na dolandırıcılıktan ceza!

Güney Afrika Futbol Federasyonu (SAFA) Başkanı Danny Jordaan dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Güney Afrika Futbol Federasyonu'na dolandırıcılıktan ceza!
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14 Kasım 2024 00:04
Güney Afrika Futbol Federasyonu (SAFA) Başkanı Danny Jordaan'ın, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Yerel medyadaki haberlere göre, 2013 yılından bu yana SAFA başkanlığı görevini yürüten Jordaan, SAFA Mali Sorumlusu Gronnie Hluyo ve Güney Afrikalı iş insanı Trevor Neethling ile 1,3 milyon Güney Afrika randı (71 bin dolar) dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Johannesburg Özel Ticaret Suçları Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Jordaan, Hluyo ve Neethling haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme, sanıkların 20 bin rand (1100 dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, Jordaan'ın 2014-2018 yıllarında SAFA'nın kaynaklarıyla kendisi için özel koruma tutmak ve Federasyon yönetiminin onayı olmaksızın bir halkla ilişkiler firmasıyla anlaşmak suretiyle 1,3 milyon rand dolandırıcılık yapmakla suçlandığı belirtildi.

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