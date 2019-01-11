Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon sonunda kontratları bitecek olan Adriano ve Ryan Babel ile ilgili kararın bir an önce verilmesi gerektiğini açıkladı.
Forvet ve stoper dışında başka bir transfer isteği olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Şenol Güneş, "Bazı oyuncuların gidip gitmemesine göre değişir. Babel bizim için önemli. Kendisiyle 2 kez konuştum. "Gideceksen gidebilirsin, buradaysan buradasın." dedim. Adriano da aynı. "Gideceksen gideceksin, kalıyorsan çalışacaksın." dedim. Sonuçta oynasan da oynamasan da paranı alıyorsun?" yanıtını verdi.
"KARARLARI BUGÜN, YARIN VERİLMELİ"
Babel ve Adriano varken başka bir oyuncu istemeyeceğini ancak giderlerse yerlerine oyuncu talep edeceğinin altını çizen Şenol Güneş, "Babel varken başka oyuncu almam, almam yani. İyi para alıyorlar, gitmek istemiyorlarsa "Gitsin." demem ama oynamayacaklarsa "Gitsin." derim. Kararlarının bugün yarın bitmiş olması lazım. "Gitme eylemin varsa git." dedim. Adriano veya Babel beni etkiler burada kalmayacaklarsa. Caner sakatlanırsa kimi oynatacağım ben?" diyerek sözlerini sürdürdü.
Şenol Güneş, "Tamam, Mirin ve Burak alındı ama diğer mevkilerde istediğim gibi olmadı." ifadelerini kullandı.
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Forvet ve stoper dışında başka bir transfer isteği olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Şenol Güneş, "Bazı oyuncuların gidip gitmemesine göre değişir. Babel bizim için önemli. Kendisiyle 2 kez konuştum. "Gideceksen gidebilirsin, buradaysan buradasın." dedim. Adriano da aynı. "Gideceksen gideceksin, kalıyorsan çalışacaksın." dedim. Sonuçta oynasan da oynamasan da paranı alıyorsun?" yanıtını verdi.
"KARARLARI BUGÜN, YARIN VERİLMELİ"
Babel ve Adriano varken başka bir oyuncu istemeyeceğini ancak giderlerse yerlerine oyuncu talep edeceğinin altını çizen Şenol Güneş, "Babel varken başka oyuncu almam, almam yani. İyi para alıyorlar, gitmek istemiyorlarsa "Gitsin." demem ama oynamayacaklarsa "Gitsin." derim. Kararlarının bugün yarın bitmiş olması lazım. "Gitme eylemin varsa git." dedim. Adriano veya Babel beni etkiler burada kalmayacaklarsa. Caner sakatlanırsa kimi oynatacağım ben?" diyerek sözlerini sürdürdü.
Şenol Güneş, "Tamam, Mirin ve Burak alındı ama diğer mevkilerde istediğim gibi olmadı." ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın