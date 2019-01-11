"KARARLARI BUGÜN, YARIN VERİLMELİ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon sonunda kontratları bitecek olan Adriano ve Ryan Babel ile ilgili kararın bir an önce verilmesi gerektiğini açıkladı.Forvet ve stoper dışında başka bir transfer isteği olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Şenol Güneş," yanıtını verdi.Babel ve Adriano varken başka bir oyuncu istemeyeceğini ancak giderlerse yerlerine oyuncu talep edeceğinin altını çizen Şenol Güneş, "" diyerek sözlerini sürdürdü.Şenol Güneş, "ifadelerini kullandı.