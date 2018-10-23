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Güneş'ten uyarı; "Sizin değeriniz bu değil"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş; Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından oyuncularını bu sözlerle motive etti, "Çok daha iyi olduğunuzu biliyorsunuz. Tekrar o eski iyi anlarımıza dönmemiz lazım. Dağılmayıp, birbirimize destek olalım. Sıkıntı varsa ancak bu şekilde çözülür."

Kaynak: Sabah
Güneş'ten uyarı; 'Sizin değeriniz bu değil'
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23 Ekim 2018 04:11
Ligde 9. hafta sonunda 15 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta, Göztepe yenilgisi moralleri bozdu.

Teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. "Sizin değeriniz bu değil" diyerek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, "Çok daha iyi olduğunuzu biliyorsunuz. Tekrar iyi anlara dönmemiz lazım. Süper Lig'in en iyi kadrosu sizsiniz. Dağılmayalım. Birbirimize destek olalım.. Ortada bir sıkıntı varsa ancak böyle çözülür. Bu yenilgiyi unutmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

SAKATLAR RİSKE EDİLMEYECEK

Bu  arada Beşiktaş'ta Pepe, Adriano ve Adem Ljajic sakatlıkları nedeniyle deplasmandaki Göztepe maçında forma giyemedi. Üç oyuncunun perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Genk karşısında da görev almasının zor olduğu bildirildi. Adriano'ya göre Ljajic ve Pepe'nin tedavi süreçlerinin iyiye gittiği ancak ligi de düşünen teknik direktör Şenol Güneş'in Sırp oyuncu ile Portekizli stoperi Avrupa mücadelesinde riske etmeyeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AYNI NAKARAT!

Son 4 deplasmanda kazanamayan Beşiktaş adeta dejavu yaşıyor. Geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, kalesinde ise 12 gol gördü ve 15 puanda kaldı. Geçen sezon 9 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek hanesine 15 puan yazdıran Kartal, 9 haftada çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 1 galibiyetle yetinmişti.

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