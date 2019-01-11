"ŞENER, TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ KARAKTERLERDEN"

"ŞENER'LE GÖRÜŞÜLÜYOR AMA ÖNCELİK PARA"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadro dışı kalan ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Tolgay Arslan ile ilgili görüşlerini açıkladı.Şenol Güneş, daha önce de Tolgay'ın gitmesi yönünde karar aldığını hatırlatarak, "" ifadelerini kullandı.Tolgay Arslan karşılığında teklif edilen, Bursaspor'dan eski öğrencisi Şener Özbayraklı ile tekrar çalışmak isteyip istemeyeceğiyle ilgili gelen soruya, "" cevabını verdi.Tolgay'ın transferiyle ilgili bildiklerini aktarak Güneş," dedi ve Tolgay'ın çok iyi bir oyuncu olduğunun altını çizdi.