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Güneş'ten Tolgay'a: "Üzülmesin diye ayrılmalı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tolgay Arslan için, "Sonradan üzülmesin diye ayrılmasının doğru olacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sporx.com
Güneş'ten Tolgay'a: 'Üzülmesin diye ayrılmalı'
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11 Ocak 2019 15:37
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadro dışı kalan ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Tolgay Arslan ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Şenol Güneş, daha önce de Tolgay'ın gitmesi yönünde karar aldığını hatırlatarak, "Tolgay Arslan iyi bir oyuncu, Türkiye'nin üst seviyelerinde bir oyuncu. Oynamadığı zaman negatif enerjili oluyor. Gitmek istiyordu daha önce, "Git" dedim, oynatmayı düşünmüyordum ama geldi, hak etti, oynadı. Ama, sonradan üzülmesin diye ayrılmasının doğru olacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.

"ŞENER, TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ KARAKTERLERDEN"

Tolgay Arslan karşılığında teklif edilen, Bursaspor'dan eski öğrencisi Şener Özbayraklı ile tekrar çalışmak isteyip istemeyeceğiyle ilgili gelen soruya, "Şener'i tanıyorum, düzgün bir karakter. Türkiye'de ki en iyi karakterlerden bir tanesi." cevabını verdi.

"ŞENER'LE GÖRÜŞÜLÜYOR AMA ÖNCELİK PARA"

Tolgay'ın transferiyle ilgili bildiklerini aktarak Güneş, "Benim aldığım bilgiye göre Tolgay, Fenerbahçe ile görüşüyor. Takas olarak Şener'le görüşülüyor ama benim bildiğim önce para. Burada Candaş Bey de var ama öncelik para. Hem kendisi oynamak istiyor, hem de kulüp para kazansın istiyor." dedi ve Tolgay'ın çok iyi bir oyuncu olduğunun altını çizdi.



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