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Güneş'ten öğrencilerine uyarı; "Basit oynayın"

Teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen Avusturya kampında oyuncularını uyardı.

Kaynak: Milliyet
Güneş'ten öğrencilerine uyarı; 'Basit oynayın'
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15 Temmuz 2018 07:18
Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş, yavaş yavaş yeni sezonda oyuncularından neler istediğini anlatmaya başladı.

Siyah-beyazlı teknik adam, üçüncü şampiyonluk için kolları sıvarken oyuncularına ise "Yapacağınız tek şey basit oynamak" dedi. Güneş, ayrıca yönetimden, transferinlerin lige kadar yetiştirilmesini istedi.

Antrenmanlarda çift kale maçları durduran, ayrıca kamptaki toplantılarda futbolcularına yeni taktikler üzerinde bilgi veren Şenol Güneş'in, "Lig başladığında bizim oyun tarzımızda kendimiz değil topu koşturmalıyız. Geçen sene olduğu gibi bu sene de rakipler bize karşı önde pres yapacaklar. Bu nedenle hepimiz pas oyunu oynamalıyız. Bazılarımız ayağında gereğinden fazla top tutuyor. Benim istediğim takım sürekli pas yapan bir takım. İyi bir ekibiz ama bu yetmez. Rakipler bize kapalı futbol oynayacak. Oyun sıkıştığı an topu boş alanlara göndermeliyiz. Biz değil rakip yorulsun" dediği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam takıma bunları anlatırken, yönetimle de yeni yapılacak transferler hakkında konuştu.

Transferin son günlerinde oyuncu alınması durumunda söz konusu futbolcunun takıma alışmasının zaman alacağını belirten Güneş'in, öncelikle sağ bek ve yeni bir forvetin en kısa zamanda bitirilmesi gerektiğini söylediği bildirildi.



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