  •  
    Demirkol'dan Terim'e uyarı; 'Shalke maçında..'
  •  
    Beşiktaş'ın en büyük sorununa yeni çözüm!..
  •  
    G.Saray için ilginç tespit! ''Sadece 12-15 dakika...''
  •  
    Kartal'da Göztepe maçı öncesi flaş Ljajic kararı!
  •  
    Bu fotoğrafa iyi bakın! FM19 da işaretini verdi

Güneş'ten Göztepe maçı için iki isme özel görev

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe maçı öncesi 2 oyuncusundan beklentisini açıkladı: Gerçek performansımızı sahaya yansıtmanın zamanı geldi. Oğuzhan ve Love ikilisinin organizasyonundan goller bekliyorum. Bu karşılaşma sizin maçınız olsun.

Güneş'ten Göztepe maçı için iki isme özel görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2018 10:23
Spor Toto Süper Lig'de 15 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş yoğun maç temposu öncesi oyuncularını uyardı. Yarın Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlılarda 66 yaşındaki teknik adam, 21 günde oynanacak 6 (Göztepe, Genk, Rize, Başakşehir, Genk, Sivas) karşılaşmada, kayıp istemediğini bildirdi.

Özellikle bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 3 kez fileleri sarsan Vagner Love ile bu yıl oynadığı 14 müsabakada 5 asist yapan Oğuzhan Özyakup'la ilgili deneyimli teknik adam şunları söyledi:

Bu maç sizin maçınız olsun. Yoğun karşılaşma temposu içersine Göztepe maçıyla birlikte giriyoruz. Herkes artık silkinip kendine gelsin. Gerçek performansımızı artık sahaya yansıtmanın zamanı geldi. Oğuzhan ve Love ikilisinin organizasyonundan goller bekliyorum. Artık puan kaybetmeye tahammülümüz yok. İçerde olusun deplasmanda olsun fark etmez, şampiyonluk yarışında olacaksak, bu kaybettiğimiz puanlara son vermeliyiz.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için