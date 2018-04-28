Güneş'ten derbi motivasyonu; 'En iyi takımız'

gözler tamamen Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaile deplasmanda oynanacak olan 'final' niteliğindeki derbiye çevrildi.Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularını sadece teknik ve taktik açıdan değil, mental yönden de mücadeleye hazırlıyor.Futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Bu ülkenin en iyi takımı olduğumuzu biz söylemiyoruz, kamuoyu söylüyor. Ancak bu lafta kalmamalı. En iyi takım, en ciddi rakiplerini yenmeli. G.Saray karşısında sahaya çıkın ve en iyi olduğunuzu gösterin" ifadelerini kullandı.Lig yarışında son viraja girdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Tecrübemizin sahaya yansıması lazım. Sakin kalmamız, sahada kalmamız, işimizi tam konsantrasyonla, birbirimize yardım ederek yapmamız gereken bir maç. G.Saray lider ancak orada biz olmak istiyoruz. Bu nedenle de G.Saray'ı yenmeliyiz. Bunu yapacak gücümüz, kalitemiz, tecrübemiz var. Mücadele edeceğiz. Artık ligin sonu. Tüm kapasitemizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.