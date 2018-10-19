Güneş'ten Caner ve Tolgay'a özel ilgi!

, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaile 21 Ekim Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.Antrenmanın ikinci bölümünde futbolcular iki gruba ayrıldı. Bir grup şut çalışması gerçekleştirdi, diğer oyuncular ise kanatlardan yapılan ortalarla gol üzerinde durdu. Şut antrenmanında dört takım halinde çalışan siyah-beyazlılarda daha az gol atan oyuncu ceza olarak şınav çekti.Siyah-beyazlı ekipte milli takım kamplarından dönen Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Ryan Babel, Utku Yuvakuran da çalışmada yer aldı.21 yaş altı takımıyla oynanan hazırlık maçında yer almayan Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Gönül de antrenmana katıldı.Beşiktaş'ta 5 oyuncu çalışmada bulunmadı.Milli takımlardan henüz dönmeyen Gary Medel, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Cyle Larin'in yanı sıra sakatlığı süren Adriano Correia da idmana katılmadı.Sırbistan Milli Takım kampındaki sakatlığı sonrası tedavi sürecini hızlı bir şekilde atlatan Adem Ljajic, takımdan ayrı koşu yaptı.21 yaş altı ekibiyle oynanan hazırlık maçının başında ağrı hisseden ve mücadeleyi bırakan Ljajic, koşunun ardından çalışmayı tamamladı.Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, antrenman boyunca oyuncularıyla yakından ilgilendi.Antrenman öncesinde oyuncularla toplantı yapan Güneş, Caner Erkin ve Tolgay Arslan ile de özel görüştü.Tecrübeli teknik adam, şut çalışması sırasında da Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Gökhan Töre'ye de yakın ilgi gösterdi.Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek