Güneş tutulması ne zaman, Güneş Tutulması canlı izle, Halkalı Güneş tutulması

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Sudan, Etiyopya, Kızıldeniz, Yemen, Suudi Arabistan, Umman, Umman Körfezi, Pakistan, Hindistan, Çin, Tayvan, Filipin Denizi (Guam'ın güneyi), Avustralya'nın kuzeyi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeyi bölgelerinde Güneş Tutulması net olarak izlenebilir. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise aşağıdaki playerdan izleyebilirler.



GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE



Güneş Tutulması ne zaman, Güneş Tutulması canlı konusuyla ilgili yapılan yayınlarda Ateş çemberi adıyla bilinen halkalı güneş tutulması yaşanacağı belirtildi. Uzay araştırmacılarının verdiği bilgilere göre 21 Haziran Pazar günü dünya üzerinde en önemli gök olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Bu sayede Güneş Tutulması en net şekilde Afrika, Pakistan, Hindistan, Çin'in bazı bölgeleri gibi bir çok yerde izlenebilecek.İzlenmek istenen güneş tutulması uzun yıl aradan sonra ilk kez çıplak gözle görülebilecek. Bunun için tüm dünyada heyecanlı bir bekleyiş var Güneş Tutulması için. Güneş tutulması ne zaman, Güneş tutulması nasıl izlenir, güneş tutulması ne zaman bilgileri okuyamanız mümkün.Güneş Tutulması 21 Haziran saat 06:45'te çıplak gözle Türkiye'den de sadece Hakkari'den izlenebilecek.Güneş tutulması izlenebilmesi için özel göz korumasının ihtiyaç olduğu bir gözlük gereklidir. Gözleri bozma veya güneş tutulmasının göz üzerinde bir takım sorunlar yaratabildiği biliniyor. Güneş gözlükleri güneş tutulması izlemek için tam olarak uygun değildir. Güneş tutulmaları için sertifikalı Güneş gözlüklerinin uygun olma ihtimali vardır ancak güneş tutulması izlemek için bir uzman doktora sorulması gerekmektedir.Halkalı Güneş tutulması nedir sorusuna yanıt olarak 3 çeşit güneş tutulması vardır. Bunlar tam güneş tutulması, halkalı güneş tutulması ve parçalı güneş tutulmasıdır. Tam güneş tutulmasında dünyaya gelen bütün ışınlar kesilmektedir. Bazen ay yuvarlak olması nedeniyle dünyadan uzaklaşır. Bunun sonucunda da güneşin hepsini kapatamaz. Buna halkalı güneş tutulması isimi verilir. Ay, Güneş'i kısmen örttüğü takdirde Parçalı Güneş tutulması meydana gelir. Bütün tam ve halkalı tutulmalar ilk olarak parçalı şekilde başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter.Güneş tutulması canlı izle veya Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta en çok aranan ifadeler olarak göze çarpıyor. Tüm dünya ülkelerinden bu önemli anı izlemek için kritik bir bekleyiş bulunuyor.