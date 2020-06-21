Güneş tutulması izle bugün, Canlı güneş tutulması yayını, Güneş tutulması Youtube canlı yayın

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21 Haziran 2020 07:12
Güneş tutulması izle bugün, Canlı güneş tutulması yayını, Güneş tutulması Youtube canlı yayın
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İzlenmek istenen güneş tutulması uzun yıl aradan sonra ilk kez çıplak gözle görülebilecek. Bunun için tüm dünyada heyecanlı bir bekleyiş var Güneş Tutulması için. Güneş tutulması ne zaman, Güneş tutulması nasıl izlenir, güneş tutulması ne zaman bilgileri okuyamanız mümkün.

CANLI YAYIN GÜNEŞ TUTULMASI 21 HAZİRAN 2020

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı Güneş tutulması nedir sorusuna yanıt olarak 3 çeşit güneş tutulması vardır. Bunlar tam güneş tutulması, halkalı güneş tutulması ve parçalı güneş tutulmasıdır. Tam güneş tutulmasında dünyaya gelen bütün ışınlar kesilmektedir. Bazen ay yuvarlak olması nedeniyle dünyadan uzaklaşır. Bunun sonucunda da güneşin hepsini kapatamaz. Buna halkalı güneş tutulması isimi verilir. Ay, Güneş'i kısmen örttüğü takdirde Parçalı Güneş tutulması meydana gelir. Bütün tam ve halkalı tutulmalar ilk olarak parçalı şekilde başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter.



Güneş tutulması canlı izle veya Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta en çok aranan ifadeler olarak göze çarpıyor. Tüm dünya ülkelerinden bu önemli anı izlemek için kritik bir bekleyiş bulunuyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLİYOR

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Sudan, Etiyopya, Kızıldeniz, Yemen, Suudi Arabistan, Umman, Umman Körfezi, Pakistan, Hindistan, Çin, Tayvan, Filipin Denizi (Guam'ın güneyi), Avustralya'nın kuzeyi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeyi bölgelerinde Güneş Tutulması net olarak izlenebilir. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise aşağıdaki playerdan izleyebilirler.

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