Güneş tutulması gözlüğü, güneş tutulması saat kaçta?

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GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?



Güneş Tutulması 21 Haziran saat 06:45'te çıplak gözle Türkiye'den de sadece Hakkari'den izlenebilecek.



GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?



Güneş tutulması izlenebilmesi için özel göz korumasının ihtiyaç olduğu bir gözlük gereklidir. Gözleri bozma veya güneş tutulmasının göz üzerinde bir takım sorunlar yaratabildiği biliniyor. Güneş gözlükleri güneş tutulması izlemek için tam olarak uygun değildir. Güneş tutulmaları için sertifikalı Güneş gözlüklerinin uygun olma ihtimali vardır ancak güneş tutulması izlemek için bir uzman doktora sorulması gerekmektedir.



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HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?



Halkalı Güneş tutulması nedir sorusuna yanıt olarak 3 çeşit güneş tutulması vardır. Bunlar tam güneş tutulması, halkalı güneş tutulması ve parçalı güneş tutulmasıdır. Tam güneş tutulmasında dünyaya gelen bütün ışınlar kesilmektedir. Bazen ay yuvarlak olması nedeniyle dünyadan uzaklaşır. Bunun sonucunda da güneşin hepsini kapatamaz. Buna halkalı güneş tutulması isimi verilir. Ay, Güneş'i kısmen örttüğü takdirde Parçalı Güneş tutulması meydana gelir. Bütün tam ve halkalı tutulmalar ilk olarak parçalı şekilde başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter.







GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLİR



Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Sudan, Etiyopya, Kızıldeniz, Yemen, Suudi Arabistan, Umman, Umman Körfezi, Pakistan, Hindistan, Çin, Tayvan, Filipin Denizi (Guam'ın güneyi), Avustralya'nın kuzeyi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeyi bölgelerinde Güneş Tutulması net olarak izlenebilir. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise aşağıdaki playerdan izleyebilirler.



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