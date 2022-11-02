Güneş'ten Rosier'e: 'Gözüm üzerinde'

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Valentin Rosier'e tatlı sert uyarıda bulundu.



Başarılı teknik adam Valentin Rosier'e arzulu olması gerektiğini söyledi.



Şenol Güneş oyuncusuna, "Senin kaliteni çok iyi biliyorum. Hem defans hem ofans anlamında senden büyük beklenti içindeyim. Bu nedenle derbide gözüm üzerinde olacak. Çok çalışmaya ve arzulu olmaya devam etmen gerekiyor" diye konuştu.



