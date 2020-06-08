Güne damga vuran ziyaret: Kocaman, Dilmen ve Aziz Yıldırım

"İSTEYEN MÜZEYE GİTSİN"

Fenerbahçe'de gündem, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı "şike" sözleri olmuşken, gün içinde sürpriz bir buluşma gerçekleşti.Fenerbahçe'nin simgeleşmiş isimlerindenve, eski başkan'ı ziyaret etti. Bu üçlüye eski yöneticiler Ali Yıldırım ile birlikte İlhan Ekşioğlu da eşlik etti.Başkanlığı bıraktıktan sonra sessizliğe çekilen Aziz Yıldırım, ziyaretçileriyle birlikte fotoğraf çekildi ve sosyal medyada da günün en çok konuşulan fotoğraflarından biri bu oldu.Aziz Yıldırım, NTV'de Rıdvan Dilmen'e 2010-11 sezonuyla ilgili yeni gündem için, "Çok üzülüyorum, bu konulara girmek istemiyorum dedi. Ben bu kargaşaya alet olmak istemiyorum. Bildiğim tek şey, yönetici arkadaşlarımla, teknik kadroyla, futbolcularla alnımızın akkıyla kazandığı bir kupa var, merak ediyorlarsa gitsinler müzede görsünler, girsinler TFF'nin sitesinde kim şampiyon yazıyor baksınlar demişti.