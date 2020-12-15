Ziraat Türkiye Kupası'nda Rizespor ile Eskişehirspor'un karşı karşıya geldiği mücadele sonrasında yaşananlar Türk futbolunun acı durumunu gözler içine serdi.Karşılaşmanın ardından Rizespor'da Samudio, Eskişehirspor'un 16 yaşındaki oyuncusu Buğra Çağlıyan ile forma değiştirmek istedi. Büyük maddi sorunlar yaşayan Eskişehirspor'da futbolcuların forma değiştirmesinin yasaklanması nedeniyle genç oyuncu formasını veremedi.Samudio'ya kenarı işaret eden Buğra, formasını veremeyeceğini belirtti ve Samudio bunun karşılığında kendi formasını genç futbolcuya verdi.Karşılaşmayı Rizespor 3-0 kazandı ve Türkiye Kupası'nda bir üst tura adını yazdırdı.Türkiye futbolunun köşe taşlarından olan Eskişehirspor, mali olarak içine düştüğü zor günleri atlatmaya çalmışırken geçmiş yönetimlerin faturasını ödemeye devam ediyor.Son 5 yılda en çok puanı silinen ekip olan Eskişehirspor'un 5 sezonda toplam 24 puanı silindi.