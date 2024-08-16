Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay aldı. 15 Ağustos itibarıyla talep toplamaya başlayan Gündoğdu Gıda halka arzıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Gündoğdu Gıda halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, ayrıntılar...

Gündoğdu Gıda halka arz sürecinde 15 - 16 Ağustos 2024 tarihleri ve 10.30-13.00 saatleri arasında iki gün boyunca talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.



GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI



Halka arz başvurusu onaylanan Gündoğdu Gıda'nın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek hisselerin tamamı yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 350 milyon lira olması bekleniyor.

Gündoğdu Gıda halka arzda 9 milyon lotu sermaye artırımı, 1 milyon lotu ortak satış olmak üzere 10 milyon lot olan payları satışa çıkacak. Böylece, halka arzla şirketin yüzde 25,64'ü halka açılmış olacak.

- 300 Bin katılım ~ 33 Lot (1155 TL).

- 700 Bin katılım ~ 15 Lot (525 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (315 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (245 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (175 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 3 Lot (105 TL).

ALB Yatırım liderliğinde halka arz edilecek olan Gündoğdu Gıda halka arz Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarında talep toplayacak.

Gündoğdu Gıda halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Şirket katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.