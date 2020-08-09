Gündeme düşen bomba gibi iddia: Ronaldo-PSG!

Fransa basını Ronaldo'nun PSG'ye transfer olacağını iddia etti. Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrası, Portekizli süper yıldızın takımdan ayrılacağı iddiaları güçlenmeye başladı.Koleksiyonuna bir Şampiyonlar Ligi daha eklemek isteyen Ronaldo'nun, bu turnuvada düzenli olarak yer alan bir takımla yeni bir başlangıç yapmak istediği konuşuluyor.Portekizli süper yıldızın menajeri Jorge Mendes, Şampiyonlar Ligi 8'li final maçları sırasında PSG Sportif Direktörü Leonardo ile bir görüşme gerçekleştirecek.Cristiano Ronaldo'nun Sarri'nin ayrılması ve göreve Andrea Pirlo'nun gelmesi sonrası ayrılma ihtimalinin değişebileceği de konuşuluyor.