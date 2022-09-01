Güncel fiyat Exxenspor ve reklamlı reklamsız Exxen paketleri (2022 EYLÜL)

Dijital yayın platformu Exxen paketlerine zam geldiği açıklandı. Peki Exxen spor paketleri ne kadar oldu? Exxen reklamlı paket exxen reklamsız paket, exxenspor paketi aylık ücret ne kadar kaç para oldu? Detayları haberimizden okuyabilirsiniz.

01 Eylül 2022 04:23
Güncel fiyat Exxenspor ve reklamlı reklamsız Exxen paketleri (2022 EYLÜL)
Exxenspor ve exxen dijital yayın platformuna yeni fiyatlar yansıdı ve ücretlerine zam geldi. Yeni zamların ardından vatandaşlar exxenspor paketi, exxen reklamlı paket ve exxen reklamsız spor paketleri ne kadar oldu merak ediyor.
Yeni açıklanan fiyatlardan sonra Exxen en ucuz paket ücreti 39.90 Türk Lirası oldu. En pahalı fiyatı olan reklamsız Exxenspor üyelik ücreti 134,90 Türk Lirası olacağı açıklandı. Exxen bilindiği gibi dizi filmlerin yanı sıra maç yayınlarıyla da kullanıcıların satın aldığı dijital platform olarak dikkat çekiyor.

EXXEN SPOR PAKETİ SATIN ALMAK NE KADAR?

Exxenspor paketi olarak Avrupa kupası maçları ve Şampiyonlar Ligi maçları izlemek isteyenler 2022 Eylül ayından itibaren yeni ücretleri ödeyecek.

İşte Exxen spor paketi fiyatları:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Reklamlı Exxenspor: 119,90 TL
Reklamsız Exxenspor: 134,90 TL

EXXEN FİYATI NE KADAR OLDU?

Yayın hayatına başladığı günden beri büyük ilgi çeken Exxen dizi film ve belgesel yayınları içerikleri fiyatlarının değiştiğini açıkladı.


Yeni üyelik ve aylık ödeme tutarlarının değiştiğinin açıklanmasından sonra yeni fiyatlar kaç para olduğu şu şekilde belirtildi:

Exxen reklamlı pake: 39.90 TL
Exxen reklamsız paket: 54,90 TL




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