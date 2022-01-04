Güncel ekmek fiyatları? Ekmek zammı olacak mı?

Ekmek fiyatı 2022 her geçen gün artıyor. Ekmek fiyatı olarak araştırmalar sürüyor ve temel gıda maddesi ekmek fiyatı 2022 ne kadar olacak merak ediliyor. Halk Ekmek zam olacak mı merak edilenler arasında yer alıyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar ekmeğe zam olacak mı merakla bekliyor ve araştırıyor. Sofraların vazgeçilmez temel gıda maddesi olan ekmek zamlanacak mı? 2022 ekmeğe zam olacak mı?
Ekmek zam haberleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Fırıncılar ekmeğe zam yapılacağını öngörüyor ve yeni zamların açıklanacağını bekliyor. Ekmek zammı olarak bilinen ekmekteki fiyat artışının bir çok farklı nedenden dolayı olabileceği konuşuluyor.
Ekmek fiyatlarına zam beklentisi bulunuyor ancak bunun nedeni 1 kilogram ekmeğin kilogram fiyatının 12 liradan daha yüksek olabileceğinden dolayı bu açıklamalar yapılıyor. Fırıncılar yeni ekmek fiyatlarının ne kadar olacağını, ekmek zammı, 2022 ekmek fiyatları olarak bekliyor.
GÜNCEL EKMEK FİYATLARI (4 OCAK 2021 SALI)
İSTANBUL HALK EKMEK ÜCRETLERİ
Normal ekmek 125 gr: 1,25 TL Kepek ekmeği 125 gr: 1,25 TL
Ekmek, tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle yapılan yiyecek anlamına gelmektedir.
EKMEK NASIL YAPILIR? EVDE EKMEK TARİFİ
Evde istediğiniz gibi ekmek yapabilirsiniz. Ekmek yapımı ve ekmek tarifleri normal somun ekmek tarifi olarak detaylı olarak bakılıyor ve tarifi araştırılıyor. Normal ekmek yapmanın bir kaç püf noktası bulunuyor. İşte ekmek tarifi:
Malzemeler
6,5 - 7 su bardağı un 2,5 su bardağı ılık su 1/2 su bardağı ılık süt 1 paketinstant maya 3 tatlı kaşığı toz şeker 2 tatlı kaşığı tuz
Ekmek nasıl yapılır?
- Derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, instant maya ve toz şekeri alın. Güzelce karıştırın ve birkaç dakika bekletin.
- Ardından üzerine tuzu ekleyin. Unu eleyerek azar azar ilave edin. Bu aşamada unu kontrollü bir şekilde ilave etmeye özen gösterin.
- Ardından güzelce yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.
- Ardından üzerini streç film yardımıyla hava almayacak şekilde kapatın ve oda sıcaklığında 1 - 1,5 saat kadar dinlendirin.
- Dinlenen ve iki katına çıkan hamuru 2 eşit parçaya bölün.
- Tezgahı hafifçe unlayarak bezelere somun ekmek şeklini verin.
- Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine ekmekleri aktarın. Orta kısmına bıçak yardımıyla çizik atın.
- Üzerini çok hafif unlayın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırının içerisine içi su dolu ısıya dayanıklı bir kap koyun.
- Ardından ekmeğinizi fırınlayın. Yaklaşık 30 -35 dakika kadar üzeri kızarıp kabuğu çıtırlaşana kadar pişirin. Ardından çıkarıp dinlendirin.
- Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.
EKMEK NASIL YAPILIR İZLE YOUTUBE?
EKMEK HANGİ MALZEMELERDEN YAPILIR?
Ekmek genel anlamda hamur işleri nasıl yapılırsa o şekilde üretilebilir. Ekmek yapmak için un veya benzeri Mısır, arpa, buğday, çavdar unlarıyla da ekmek yapılabilir.