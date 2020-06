Günaydın hayırlı sabahlar (Romantik Günaydın mesajı, Romantik şiir), Sevgiliye resimli mesaj

GÜNAYDIN RESİMLİ MESAJLAR

Günaydın mesajları içinde en çok dikkat çeken romantik mesajlar sizler için derlendi. Haberde yer alan romantik mesaj veya romantik şiir ibaresi de gerçektir ve en güzel günaydın mesajını sizin atmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Örneklerde de görüldüğü gibi doğru ve güzel sözler kullanarak yaptığınız paylaşımlar sizlere gönlünüzce dönecektir eminiz.Gelecektir zamanla ruhuna karanlıktan ve yalnızlıktan ne kork nede güneş olup aksın hüzünler o gözlerinden çünkü; unutma ki her gece iki gündüz arasındadır inadına aydınlığa ve yaşamaya bu gece yıldızın bol olsun ve sabah güneş yalnız senin için doğsun iyi geceler ve şimdiden ilk günaydının benden olsunGüzelliğin Gibi Gününde Aydın Olsun Günaydın Aşkım Sana Günaydın Sadece Sana..Bir Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü En Tatlı halisin Sevgilim Günaydın.Günlerimin ışığı Gecelerimin Yıldızısın Sabahlarımın Güneşi Gecelerimin Ayısın Sabahlarımın Günaydını gecelerimin Dumanısın Bebeğim Günaydın.Bugün de Gözlerimi Seninle Açtım hayata, Senin Adınla Baktım Evdeki her eşyaya, Adını Anıp Dinlediğim Şarkılarda Hep San varsın bebeğim günaydın Bir tanem.Dünyanın En Tatlı En Güzel insanına ve böyle güzel bir insan sahip olduğum için çok şanslıyım seni seviyorum Biricik Askim kocaman GÜNAYDINHer günün Ayrı Bir güzelliği Olsun yanında güne Gülerek Başla Sevgilim, Bugünde Seni Kıskansın her şeyim Günaydın.Günün aydın olsun bugün benden sana bir armağan olsun günaydınlar bebeğim.Herkes meydana toplanmış güneşin doğmasını bekliyor, kalbin o kadar güzel ki sevgilim, herkes güneşin doğmasını beklerken, güneş ise senin uyanmanı bekliyor, günaydın sevgilimGeceleri uzaklara çığlık olur sesim yosun kokusundan keskin sana olan özlemim bu sabah sırf senin için aralandı gözlerim günaydın her şeyim benimSensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak da, şimdi yanında olamasam da, güneşe bak sana gülüyorum usulca, seviyorum seni günaydın sevgili.Ellerimiz uzak olsa da birbirinden, gönüllerimiz bir, şu an gözlerine bakamasam da güneşin ışığı avutur beni sensizliğimde, günaydın biriciğim benim..Günaydın Sevgilim Gün Aydınlık Seninle Günler Seninle Parlak Bugün ki Gibi Gün Seninle Güzel Sevgilim GünaydınGünler Seninle Başlar, Gözlerimi Açtığımda Yeni Bir Güne Seninle Uyanmanın Mutluluğunu yaşıyorum Sevgilim Günaydın..Oldum olası sabahları severim ben.. Her gün güneş yeniden doğar her doğan güneşle yeni umutlar doğar. GÜNAYDINNNNBakıp görmeyenlerden, konuşup dinlemeyenlerden, dokunup hissetmeyenlerden uzak durun. GÜNAYDINNNNKötülükleri bitiremeyiz Ama iyilikleri çoğaltabiliriz GÜNAYDINLAARDönüp duran bir çark Akıp giden bir zaman Yine, yeniden bir sabah "Günaydın yaşamak. GünaydınUyanıyorum tazecik bir bahar kokusu Bir gün daha ısmarlıyor hayat bir şans daha veriyor Hadi kalk ve hazırlan, gün yeni başlıyor GÜNAYDIN.Kaderimizde Mağlubiyet yoktur. Bir süreliğine imtihan vardır. Umut mu. O hiç bitmeyen duadır. GÜNAYDINKapılarımız, pencereleriniz güzel insanlara açılsın Telefonlarımız güzel haberler için çalsın Sağlık huzur hep yanımızda olsun ___GÜNAYDINHer işinizin rast gittiği, yaşamın bolluğunu, bereketini kucakladığınız güzel bir gün olsun.. GÜNAYDINNHer sabah yatağımdan uyandığımda nefes almaktan önce sen geliyorsun aklıma. Günaydın biriciğim.Günaydın kraliçem, canımın içi, ruhumun tek sahibi. seninle geçen günlerim öyle güzel ki, sadece seninle nefes alabiliyor bu bedenim. Seni çok ama çok seviyorum benim canım sevgilim.Bir güneş gibisin sen gözlerimde, geceleri rüyam olursun girersin düşlerime, hayatı buldum gözlerinde, günaydın sevgilim, günümüz aydın olur birlikte.Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım! Seher vakti yapılan ve kabul olunan en güzel dualarım. Günaydın sevgilim...Günaydın canım sevgilim. Seni tanıdığım günden beri ruhuma hep neşe vermeyi başardın. Seninle güzelleşti her şeyim. Seninle anlam kazandı hayatım. Seni çok seviyorum hayatımın en güzel şeyi.Kalbimin sultanı, yarınım, canım, cananım günaydın aşkım.Gül kokuları arasında, taze bir simit ve tavşan kanı bir çay lezzetinde günaydınlar! Bu sabah bütün mutluluklar bizi bulsun.Hayatımın temel rengi! Rüyalarımın başrol oyuncusu. Hayatımın gayesi, neşesi! Gönlümün sultanı, günün musmutlu olsun.Canımdan çok sevdiğimi bir tanecik sevgilim, günaydın. Bu günün öyle güzel geçsin ki, yollarına çiçekler serilsin inşallah ve içinden geçen tüm dilekler gerçekleşsin. her günün bir öncekinden daha güzel olsun, mutluluğun hiç bitmesin.Günaydın hayat arkadaşım ruh ikizim güzel bir gün bizimle olsun dualarım sevgim seninle.Günaydın ruhum. Doğum günün bugün senin ve tuttuğun tüm dileklerin gerçekleşme zamanı. Hayallerini gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım canım sevgilim, hem de bir ömür boyu...