Günay Güvenç: 'Önceliğim Gaziantep FK'

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalesini koruyan Günay Güvenç, sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili kulüple görüşmeler yaptıklarını ve kısa sürede sonuç elde edeceklerini söyledi.



Tecrübeli kaleci, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.



Sezon sonunda Gaziantep FK ile sözleşmesinin sona ereceğinin hatırlatılması üzerine Günay, şöyle konuştu:



"Görüşmeler var evet. Ben kişisel konuları çok gündeme getirmeyi istemiyorum. Gaziantep FK'nin başarısı önemli, bizler de onun için savaşıyoruz. Kulübümüz benimle görüşmeye başladı, konular üzerinde yavaş yavaş ilerliyoruz. Zaten acelemiz de yok. Benim önceliğimin burasının olduğunu kulübüm de biliyor. O yüzden konuşmalar devam ediyor, en yakın sürede sonuç elde edilir diyebilirim. Burada mutluyum, 2,5 senem burada geçti. Artık Gaziantepli oldum. Her iki taraf için de hayırlısı olsun."



- "Duygusal bir maç"



Günay Güvenç, 6 Kasım Cuma günü sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maçla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:



"Şahsım ve takım olarak maçı dört gözle bekliyoruz. Bu müsabaka da büyük maçlardan birisi. Beşiktaş gibi büyük bir camiayı en güzel şekilde ağırlayacağız. Benim adıma Beşiktaş maçı duygusal bir maç olacak. Çünkü rakip takım, çok sevdiğim bir camia. Benim 3 senem çok güzel geçti, şampiyonluk yaşadık. Şimdi rakip olacağız. Son haftalarda Beşiktaş'ın düşüşü var gibi görünse de son maçta da gördük ki Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi ve çok güçlü bir rakip. Kazanmak için biz her şeyimizi vereceğiz. Maç zevki açısından güzel bir oyun olmasını diliyorum. Tabii ki 3 puan da bizim olsun isteriz."



- "Beraberliğe de puan veriliyor"



Tecrübeli file bekçisi, takımın bu sezon oynadığı 7 maçın 5'inden beraberlikle ayrıldığının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:



"Futbolda, 'Deplasmanda 1 puan da iyidir' denir her zaman. Ama hocamız da bizler de o düşüncede değiliz. Bunu hesaplayarak hiçbir maça çıkmadık. Hep 3 puanı istiyoruz ama şu ana kadar 5 beraberlik elde ettik. Ama beraberliğe de puan veriliyor, bardağın dolu tarafına da bakmak gerekir. Tabii ki kazanmamız gereken maçlardan da berabere kaldık. En kısa sürede kazanmak istiyoruz. Ligin sonunu iyi bir yerde bitirirsek, kaç tane beraberlik elde ettiğimizin aslında bir önemi kalmayacak. Biz yeter ki puanlar toplamaya devam edelim."