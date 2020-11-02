Günay Güvenç, kalesinde devleşiyor

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Takımının kendisine ihtiyacı olduğu zamanlarda kalesinde devleşerek rakip takımların gol silahlarına geçit vermeyen kaptan Günay yaptığı kritik kurtarışlarlada Gaziantep FK'nın puanlar toplamasında önemli rol oynuyor.



SUMUDİCA GÜVENİYOR



Teknik direktör Marius Sumudica'nın da takımda en güvendiği isimlerden olan Günay Güvenç yükselen performansıyla geride sağladığı güven ile takım arkadaşlarınında maç içinde kalmasına yardımcı oluyor.



25 KURTARIŞ



Gaziantep FK ile yeni sezona damgasını vuran ve kritik anlarda devreye girerek takımının puanlar kazanmasına yardımcı olan Günay Güvenç şu ana kadar oynadığı 7 müsabakada toplamda 25 kritik kurtarışında altına imza attı.



1 PUAN GÜNAY'A



Gaziantep FK'nın son olarak deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği müsabakasında Ankara temsilcisinin karşılaşmanın son bölümlerinde kurduğu baskı neticesinde yakaladığı net gol pozisyonlarında mucizeleri gerçekleştiren Günay Güvenç böylelikle Gaziantep'in sahadan 1 puan ile ayrılmasınada önemli katkı sağlayarak taraflı tarafsız herkesin alkışını almıştı.



KONTRAT GÖRÜŞMELERİ



Gaziantep FK'nın Süper Lig'e çıkan şampiyona kadrosundan kalan oyunculardan olan Günay Güvenç için yönetimin yeni kontrat hazırlığında olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Günay'a ayrıca 3 Süper Lig Kulübü'nün de talip olduğu belirtiliyor.