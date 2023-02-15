Günay Güvenç'in yeni adresi netleşti!

Kasımpaşa, Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç ile prensipte anlaşma sağladı.

, Fotoğraf; AA
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Günay Güvenç'in yeni adresi netleşti!
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15 Şubat 2023 18:53
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Günay Güvenç'te mutlu sona ulaştı.

İstanbul ekibi, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep ile anlaşmaya vardı.

31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 163 kez Gaziantep formasını terletti. Kırmızı siyahlı ekiple sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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