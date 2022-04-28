Günay Güvenç'in sakatlık süresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe ile oynanan maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Günay Güvenç'te MR sonucu çıktı.



Kırmızı siyahlı takımın tecrübeli file bekçisi Göztepe maçı sonrası kulüp sağlık ekibi gözetiminde hastaneye götürülürken burada çekilen MR sonucu belli oldu. Günay Güvenç'in ayak bölümünde bazı küçük yırtıklar meydana geldiği öğrenilirken Günay'ın cuma günü oynanacak Fenerbahçe maçında sahada olacağı bildirildi. Günay'ın ağrılarının devam ettiği ve Fenerbahçe maçına iğne ile çıkacağı da ayrıca gelen bilgiler arasında yer aldı.



(GAZİANTEP GÜNEŞ)





İLGİLİ VİDEO