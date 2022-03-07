Günay Güvenç'in bir maçlık cezası onandı

TFF Tahkim Kurulu, Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in bir maçlık cezasını onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Günay Güvenç'in bir maçlık cezası onandı
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07 Mart 2022 19:53
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle Günay Güvenç'e verilen bir maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Günay Güvenç'e verilen bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca Gaziantep FK görevlisi Ayhan Kaya'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını da onama kararı verdi.

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