Günay Güvenç: "Hakem için hoş olmadı"

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, takımının Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Günay Güvenç: 'Hakem için hoş olmadı'
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05 Kasım 2021 23:25
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında tarihe geçen bir olay yaşandı.

Maçta 9 dakika uzatma oynanacağı işaret edilmişti ancak karşılaşma 94.14'te sona erdi.

Ev sahibi Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın, hakemlerin kararı üzerine yeniden başlanmasına karar verildi.

Bu ilginç olayın ardından maç sonunda konuşan Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, "Herkes hata yapabilir. Hakem de normal bir insan, bizi geri çağırdı. Kendisi için belki hoş olmadı ama herkes hata yapar. Kamuoyu bunu değerlendirecektir. Çok tecrübeli bir hakem." dedi.


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